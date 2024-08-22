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Семак исключил участие перенесшего операцию Глушенкова в ближайших матчах

Семак: Глушенков присоединился к команде, но в ближайших матчах не сыграет
Лучший бомбардир РПЛ Глушенков 18 августа сломал руку, но уже вернулся в расположение команды. Семак признал, что заменить его и Вендела в матче со «Спартаком» будет непросто, так как у «Зенита» недоступна целая группа игроков
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Перенесший операцию лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков присоединился к «Зениту», но его участие в ближайших матчах исключено, заявил на пресс-конференции главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

«Зенит» 24 августа примет московский «Спартак» в шестом туре РПЛ. Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки 18 августа в матче с «Химками» (1:1) и был прооперирован.

По словам Семака, Родригао занимается пока только с медицинским штабом, Ильзат Ахметов, Педро и Вендел еще не работают в общей группе, а Вячеслав Караваев в четверг вернется к тренировкам после болезни.

«Конечно, по индивидуальным качествам, похожим на этих футболистов (Глушенкова и Вендела), вряд ли можем кого-то заменить. Но мы часто сталкивались с теми или иными проблемами, перестраивали схему, ставили игроков на не самые привычные позиции, — отметил Семак.

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Глушенков, в межсезонье перешедший в «Зенит» из «Локомотива», в четырех первых турах РПЛ забил семь мячей.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, на одно очко опережая московское «Динамо».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Максим Глушенков Сергей Семак Вендел
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