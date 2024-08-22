Семак исключил участие перенесшего операцию Глушенкова в ближайших матчах
Перенесший операцию лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков присоединился к «Зениту», но его участие в ближайших матчах исключено, заявил на пресс-конференции главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
«Зенит» 24 августа примет московский «Спартак» в шестом туре РПЛ. Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки 18 августа в матче с «Химками» (1:1) и был прооперирован.
По словам Семака, Родригао занимается пока только с медицинским штабом, Ильзат Ахметов, Педро и Вендел еще не работают в общей группе, а Вячеслав Караваев в четверг вернется к тренировкам после болезни.
«Конечно, по индивидуальным качествам, похожим на этих футболистов (Глушенкова и Вендела), вряд ли можем кого-то заменить. Но мы часто сталкивались с теми или иными проблемами, перестраивали схему, ставили игроков на не самые привычные позиции, — отметил Семак.
Глушенков, в межсезонье перешедший в «Зенит» из «Локомотива», в четырех первых турах РПЛ забил семь мячей.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, на одно очко опережая московское «Динамо».
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