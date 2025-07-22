В «Зените» сообщили о переходе чемпиона России Ахметова в «Крылья»
Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом Sport24 сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«Ахметов переходит из «Зенита» в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона», — сообщил Медведев.
Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе 2024 года. С тех пор он провел за петербуржцев 21 матч и не отметился результативными действиями.
Ахметов начал профессиональную карьеру в казанском «Рубине», затем выступал за ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России (2018). С «Зенитом» футболист стал чемпионом России и обладателем Кубка страны в сезоне 2023/24.
В марте 2019-го Ахметов дебютировал в сборной России. На счету футболиста девять матчей за национальную команду.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ