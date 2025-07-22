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Спорт ,  
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В «Зените» сообщили о переходе чемпиона России Ахметова в «Крылья»

Ильзат Ахметов будет выступать за самарский клуб на правах аренды
Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом Sport24 сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Ахметов переходит из «Зенита» в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона», — сообщил Медведев.

Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе 2024 года. С тех пор он провел за петербуржцев 21 матч и не отметился результативными действиями.

Ахметов начал профессиональную карьеру в казанском «Рубине», затем выступал за ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России (2018). С «Зенитом» футболист стал чемпионом России и обладателем Кубка страны в сезоне 2023/24.

В марте 2019-го Ахметов дебютировал в сборной России. На счету футболиста девять матчей за национальную команду.

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