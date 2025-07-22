Российские синхронистки впервые за 31 год проиграли золото ЧМ в группах

Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова стали вторыми в технической программе

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Российские синхронистки завоевали серебряные медали в технической программе в группах на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова показали результат 300,6183 балла.

Золото завоевали китаянки (307,8001), третьими стали испанки (294,8575).

Российские синхронистки осталась без золотых медалей в соревнованиях групп на чемпионате мира (с учетом турниров, в которых они принимали участие) впервые с 1994 года, когда они были четвертыми.

Также россиянки впервые за время своего участия на чемпионатах мира не смогли выиграть техническую программу с момента введения ее в качестве отдельной дисциплины в 2007 году.

Чемпионат мира — 2025 стал одним из самых провальных в истории российского синхронного плавания. Россиянки ранее впервые с 1994 года остались без медалей в соло и впервые за 24 года проиграли золото в дуэтах. На данный момент на счету России четыре медали — два золота завоевал Александр Мальцев, а Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали третьими в технической программе дуэтов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад в южнокорейском Кванджу.