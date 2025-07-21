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Спорт ,  
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Российские синхронистки впервые за 24 года проиграли золото ЧМ в дуэтах

Чемпионат мира — 2025 стал одним из самых провальных в истории российского синхронного плавания. Россиянки также впервые с 1994 года остались без медалей в соло
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (Фото: Getty Images)

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Россиянки набрали 300,2183 балла. Золото завоевали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри (307,1451), серебро — китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Россия осталась без золотых медалей на чемпионате мира в соревнованиях дуэтов впервые с 2001 года, когда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова заняли второе место.

Чемпионат мира — 2025 стал одним из самых провальных в истории российского синхронного плавания. Россиянки также впервые с 1994 года остались без медалей в соло.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

На данный момент на счету России три медали — два золота завоевал синхронист Александр Мальцев.

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Теги
синхронное плавание чм по водным видам спорта чемпионат мира по водным видам спорта Александр Мальцев
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