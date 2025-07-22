Тренер «Реал Сосьедад» ответил на вопрос о потенциале Захаряна
Российский полузащитник Арсен Захарян способен стать одним из футболистов, который даст «Реал Сосьедад» нечто особенное, заявил Mundo Deportivo новый главный тренер испанского клуба Серхио Франсиско.
Захарян в прошедшем сезоне из-за нескольких подряд травм сыграл только четыре матча. Почти сразу после выхода из отпуска футболист снова травмировался, а на прошлой неделе россиянин заразился гастроэнтеритом и не поехал с командой на предсезонный тур в Японию.
«По правде говоря, мне о нем говорят только то, что он очень хорош, но я его почти не видел. Когда мы пришли в команду, он болел, потом была проблема в том, что он перегрузил себя, а теперь адаптируется», — сказал Франсиско.
По словам тренера, он с нетерпением ждет возвращения Захаряна в основную группу. «Чтобы он мог проводить с ней тренировки постоянно и как можно скорее стать тем игроком, которым клуб его подписал или, по мнению клуба, он может стать. Он должен стать еще одним игроком, который даст нам что-то особенное», — добавил Франсиско.
Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.
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