Футболист сборной России заразился той же инфекцией, что и Мбаппе
Российский футболист испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заразился той же вирусной инфекцией, что и месяцем ранее форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе клуба.
«Мышечная боль осталась позади. Но на прошлой неделе он, как и Мбаппе, перенес вирусную инфекцию», — отметил собеседник агентства.
Мбаппе пропустил старт клубного чемпионата мира из-за гастроэнтерита. Отмечалось, что игрок похудел на 6 кг из-за болезни.
Захарян в понедельник пропустил тренировку команды из-за болезни, а на прошлой неделе 22-летний россиянин досрочно завершил занятие.
Из-за серии травм полузащитник пропустил практически весь прошлый сезон. Он сыграл только в четырех матчах.
Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.
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