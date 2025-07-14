Футболист сборной России Захарян заразился той же инфекцией, что и Мбаппе

Футболист сборной России заразился той же инфекцией, что и Мбаппе

Захарян в понедельник пропустил тренировку команды. У Мбаппе был гастроэнтерит, из-за него он пропустил старт клубного чемпионата мира

Арсен Захарян (Фото: Global Look Press)

Российский футболист испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заразился той же вирусной инфекцией, что и месяцем ранее форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе клуба.

«Мышечная боль осталась позади. Но на прошлой неделе он, как и Мбаппе, перенес вирусную инфекцию», — отметил собеседник агентства.

Мбаппе пропустил старт клубного чемпионата мира из-за гастроэнтерита. Отмечалось, что игрок похудел на 6 кг из-за болезни.

Захарян в понедельник пропустил тренировку команды из-за болезни, а на прошлой неделе 22-летний россиянин досрочно завершил занятие.

Из-за серии травм полузащитник пропустил практически весь прошлый сезон. Он сыграл только в четырех матчах.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.