Футболист сборной России Захарян снова получил травму
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил очередную травму уже во второй день сборов после выхода испанской команды из отпуска. Как сообщает Mundo Deportivo, футболист покинул занятие из-за болевых ощущений, держась за заднюю часть ноги.
Пока не ясно, насколько серьезное у него повреждение.
«Захарян ушел с сегодняшней тренировки с болью в камбаловидной мышце», — рассказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
При этом брат Захаряна говорит, что с футболистом все в порядке. «Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде. В каких‑то упражнениях не принимает участие. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо», — написал Давид Захаряна в своем телеграм-канале.
Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.
В прошедшем сезоне россиянин из-за нескольких подряд травм сыграл только четыре матча.
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