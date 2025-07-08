Футболист сборной России Захарян снова получил травму

Полузащитник «Реал Сосьедад» покинул тренировку из‑за боли в камбаловидной мышце. Россиянин, который пропустил большую часть прошлого сезона, травмировался уже во второй день после выхода из отпуска

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил очередную травму уже во второй день сборов после выхода испанской команды из отпуска. Как сообщает Mundo Deportivo, футболист покинул занятие из-за болевых ощущений, держась за заднюю часть ноги.

Пока не ясно, насколько серьезное у него повреждение.

«Захарян ушел с сегодняшней тренировки с болью в камбаловидной мышце», — рассказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедад».

При этом брат Захаряна говорит, что с футболистом все в порядке. «Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде. В каких‑то упражнениях не принимает участие. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо», — написал Давид Захаряна в своем телеграм-канале.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.

В прошедшем сезоне россиянин из-за нескольких подряд травм сыграл только четыре матча.