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Эксклюзивы РБК ,  
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Фанаты «Зенита» и «Спартака» стали лидерами по оформлению Fan ID

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Эксклюзивы РБК
Болельщики петербургского клуба оформили за год более 210 тысяч карт болельщика (+18,6%), «красно-белых» — более 180 тыс (+15,9%). Среди московских клубов самый низкий прирост у «Динамо» (+6%), а среди клубов РПЛ — у «Акрона»
Фото: Екатерина Лызлова / ТАСС
Фото: Екатерина Лызлова / ТАСС

Болельщики московского «Спартака» и петербургского «Зенита» стали лидерам по оформлению Fan ID (карта болельщика) в сезоне 2024/2025, сообщили РБК два собеседника, знакомых с данными по оформлению карт. Фанаты этих клубов показали более 15% прироста за год, следует из статистики.

Болельщики «Зенита» оформили 213 568 карт болельщика (+18,6%), «Спартака» — 182 588 (+15,9%).

Следом идут чемпион России «Краснодар» (133 584; +11,6%), ЦСКА (128 883; +11,2%) и «Локомотив» (70 639; +6,1%).

Среди московских клубов самый низкий прирост у «Динамо» (68 788; +6%). Самый маленький прирост из клубов РПЛ у тольяттинского «Акрона» (8 818; +0,8%).

РБК Спорт направил запросы в пресс-службы клубов РПЛ.

Fan ID оформили почти 3 млн россиян
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Александр Дюков

За все время существования проекта было оформлено 2,9 млн карт болельщика, 500 тыс. из них в 2025 году, рассказали РБК в пресс-службе Минцифры. Возраст владельцев Fan ID: младше 14 лет — 18%; 14-55 лет — 75%; старше 55 лет — 7%. Топ регионов по оформленным картам болельщика: Москва — 380 тыс.; Санкт-Петербург — 340 тыс.; Краснодарский край — 315 тыс.; Ростовская область — 167 тыс.; Московская область — 152 тыс.

Что такое Fan ID

Закон о паспорте болельщика был принят и утвержден в декабре 2021-го и вступил в силу 1 июня 2022 года. Это специальный документ, без которого нельзя попасть на матчи РПЛ и финала Кубка России по футболу со второй половины сезона 2022/23, а с этого сезона он требуется и для Суперкубка.

Введение Fan ID ранее привело к бойкоту игр рядом крупных фанатских объединений ведущих клубов и снижению посещаемости матчей у большинства команд. При этом есть прецеденты и снятия бойкота. Так, объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в марте 2025-го объявило об отмене бойкота на игры в рамках Кубка и Суперкубка России.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков говорил, что получение Fan ID заставляет болельщиков менять привычное поведение и алгоритм действий для похода на матч и им нужно время, чтобы «адаптироваться». «Думаю, через какое-то время болельщики вернутся. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ», — отмечал он.

Паспорт болельщика принес большую пользу, заявлял «РИА Новости» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. «У клубов появляется необходимость приведения арен в соответствие с требованиями безопасности. <...> Никаких сверхзатрат на внедрение такой системы не требуется», — сказал он.

Эта система вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков, объяснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», — говорил он.

10 июля Госдума отклонила законопроект депутатов от КПРФ об отмене Fan ID. В заключении профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту говорилось, что законопроект не был обоснован данными, свидетельствующими о неэффективности существующей системы.

Как оформить карту болельщика

Оформить Fan ID можно на сайте «Госуcлуги» или в приложении «Госуслуги Карта Болельщика». Подтвердить личность для завершения процедуры оформления можно дистанционно или в МФЦ.

С посещением МФЦ:

Войдите на Госуслуги и выберите услугу «Карта болельщика». Загрузите свое портретное фото. Для оформления карты достаточно фотографии, сделанной на камеру телефона. После изменения статуса по заявлению, посетите МФЦ для подтверждения личности. Требуется паспорт, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займёт 2-3 минуты.

С помощью загранпаспорта (нового образца):

Зайдите в приложение «Госуслуги Карта болельщика». Дайте согласие на обработку персональных данных. Выберите способ подтверждения личности «с помощью загранпаспорта».
Подтвердите персональные и контактные данные. Загрузите цветное фото. На светлом однотонном фоне без посторонних предметов в кадре.

Подтвердите личность: укажите серию, номер и срок действия загранпаспорта, приложите телефон к пластиковой странице. Карта болельщика появится в личном кабинете не более чем через 72 часа.

С помощью биометрии:

Установите приложение «Госуслуги Биометрия». Дайте согласие на обработку своих персональных данных. Выберите способ подтверждения личности: «с помощью биометрии». Подтвердите персональные и контактные данные. Загрузите цветное фото (на светлом однотонном фоне без посторонних предметов в кадре).
Подтвердите личность: посмотрите в камеру и произнесите цифры с экрана. Отправьте заявление. Карта болельщика появится в личном кабинете не более чем через 72 часа.

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