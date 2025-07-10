Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

В комитете Госдумы по спорту заявили, что законопроект об отмене Fan ID не был подкреплен доказательствами его неэффективности

Кубок России по футболу: Ростов (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) (Фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Госдума на планерном заседании приняла решение отклонить законопроект, предусматривавший отмену системы идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах. Документ опубликован в базе нижней палаты.

Как следует из заключения профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту, законопроект не был обоснован данными, свидетельствующими о неэффективности существующей системы.

В настоящее время Fan ID используется на чемпионате России и финальном матче Кубка России. Паспорт болельщика стал обязательным для посещения матчей этих чемпионатов со второй половины сезона 2022/23.

В июне этого года глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что паспорт болельщика (Fan ID) уже оформили почти 3 млн человек.