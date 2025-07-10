Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID
Госдума на планерном заседании приняла решение отклонить законопроект, предусматривавший отмену системы идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах. Документ опубликован в базе нижней палаты.
Как следует из заключения профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту, законопроект не был обоснован данными, свидетельствующими о неэффективности существующей системы.
В настоящее время Fan ID используется на чемпионате России и финальном матче Кубка России. Паспорт болельщика стал обязательным для посещения матчей этих чемпионатов со второй половины сезона 2022/23.
В июне этого года глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что паспорт болельщика (Fan ID) уже оформили почти 3 млн человек.
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