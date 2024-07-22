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Обещавший пнуть Мбаппе футболист ушел в «Астон Виллу» за рекордную сумму

Обещавший пнуть Мбаппе Амаду Онана ушел в «Астон Виллу» за рекордные €59 млн
«Астон Вилла», которая впервые с 1983 года сыграет в Лиге чемпионов, объявила о переходе полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. Фабрицио Романо сообщил, что за игрока сборной Бельгии заплатили €59 млн
Амаду Онана
Амаду Онана (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Бельгийский полузащитник Амаду Онана перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу», сообщила пресс-служба бирмингемского клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Срок контракта с 22-летним игроком не уточняется.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что футболист обошелся «Астон Вилле» в €59 млн без учета бонусов. Это рекордная покупка для бирмингемского клуба — предыдущим самым дорогим был трансфер французского вингера Муссы Диаби из «Байера» в прошлом году за €55 млн.

«Астон Вилла» в этом сезоне впервые с 1983 года сыграет в Лиге чемпионов.

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Онана с 2022 года провел за «Эвертон» 72 матча. В сборной Бельгии он сыграл 17 матчей.

Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) во время Евро пришлось извиняться из-за видеоролика с Онана и комиком Пабло Андресом, в котором полузащитник заявил, что пнет Килиана Мбаппе в 1/8 финала.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Эвертон Астон Вилла сборная Бельгии по футболу
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