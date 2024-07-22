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В Италии узнали о планах «Манчестер Сити» купить конкурента Сафонова

La Gazetta: Доннарумма после прихода Сафонова может перейти в «Манчестер Сити»
По данным La Gazetta dello Sport, «Манчестер Сити» увидел в Доннарумме замену Эдерсону, который может уйти в саудовский клуб.
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма (Фото: Claudio Villa / Getty Images )

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобрести вратаря сборной Италии и «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму и уже сделал первый шаг в этом направлении, сообщает La Gazetta dello Sport.

Сам Доннарумма перед Евро начал переговоры о продлении истекающего в 2026-м контракта, но проявляет интерес к переходу в АПЛ, особенно на фоне приобретения парижским клубом российского вратаря Матвея Сафонова.

Сафонов ранее заявил, что не готов сидеть на лавке и будет «постоянно напрягать» Доннарумму.

Сафонов заявил о желании потеснить Доннарумму в воротах ПСЖ
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Фото:ПСЖ

Итальянец выступает за ПСЖ с 2021 года.

«Манчестер Сити» ищет нового голкипера на случай ухода бразильца Эдерсона в чемпионат Саудовской Аравии, о возможности которого еще в мае сообщал журналист Фабрицио Романо.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Сити ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма
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