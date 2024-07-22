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Российский вратарь-рекордсмен пополнил состав чемпиона Австрии

Российский вратарь-рекордсмен Худяков перешел в австрийский «Штурм»
«Штурм» подписал с Худяковым контракт до 2028 года. Воспитанник «Локомотива» перешел в австрийскую команду на правах свободного агента
Даниил Худяков
Даниил Худяков (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Российский вратарь Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», перешел в австрийский «Штурм» (Грац) на правах свободного агента, сообщила пресс-служба клуба.

20-летний Худяков подписал контракт до лета 2028 года, он будет выступать под 53-м номером.

В 2021 году Худяков в возрасте 17 лет и 10 месяцев вышел в стартовом составе «железнодорожников» на матч Лиги Европы с «Лацио» и стал самым молодым российским вратарем в еврокубках, превзойдя достижение Игоря Акинфеева (18 лет и 5 месяцев).

Худяков является воспитанником «Локомотива», он успел провести за основную команду 26 матчей в РПЛ и две встречи в Лиге Европы.

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«Штурм» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Австрии.

«Локомотив» в летнее трансферное окно покинули также Антон Миранчук и Максим Глушенков, после чего главный тренер Михаил Галактионов заявил, что команду нужно строить заново.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Локомотив Москва Худяков
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