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Лучший бомбардир в истории «Лацио» перешел в турецкий клуб

Лучший бомбардир в истории «Лацио» Иммобиле перешел в турецкий «Бешикташ»
Чиро Иммобиле подписал двухлетний контракт со стамбульской командой. С 2016 года форвард играл за «Лацио» и забил в его составе 207 голов
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле перешел из «Лацио» в «Бешикташ», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Контракт с 34-летним форвардом рассчитан на два года, римляне получат за игрока €3 млн, пишет ESPN.

Иммобиле играл за «Лацио» с 2016 года, забил 207 мячей в 340 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Он выиграл с командой Кубок и два Суперкубка Италии.

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Иммобиле — чемпион Евро-2020, бронзовый призер Лиги наций (2023).

«Бешикташ» в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате и выиграл Кубок Турции, благодаря чему выступит в Лиге Европы в предстоящем сезоне.

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Теги
Анна Сатдинова
Бешикташ Футбол Лацио
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