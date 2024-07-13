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Лучший бомбардир в истории «Лацио» перешел в турецкий клуб
Лучший бомбардир в истории «Лацио» Иммобиле перешел в турецкий «Бешикташ»
Чиро Иммобиле подписал двухлетний контракт со стамбульской командой. С 2016 года форвард играл за «Лацио» и забил в его составе 207 голов
Чиро Иммобиле
Итальянский нападающий Чиро Иммобиле перешел из «Лацио» в «Бешикташ», сообщила пресс-служба турецкого клуба.
Контракт с 34-летним форвардом рассчитан на два года, римляне получат за игрока €3 млн, пишет ESPN.
Иммобиле играл за «Лацио» с 2016 года, забил 207 мячей в 340 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Он выиграл с командой Кубок и два Суперкубка Италии.
Иммобиле — чемпион Евро-2020, бронзовый призер Лиги наций (2023).
«Бешикташ» в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате и выиграл Кубок Турции, благодаря чему выступит в Лиге Европы в предстоящем сезоне.