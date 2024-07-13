Лучший бомбардир в истории «Лацио» перешел в турецкий клуб

Чиро Иммобиле подписал двухлетний контракт со стамбульской командой. С 2016 года форвард играл за «Лацио» и забил в его составе 207 голов

Чиро Иммобиле (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле перешел из «Лацио» в «Бешикташ», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Контракт с 34-летним форвардом рассчитан на два года, римляне получат за игрока €3 млн, пишет ESPN.

Иммобиле играл за «Лацио» с 2016 года, забил 207 мячей в 340 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Он выиграл с командой Кубок и два Суперкубка Италии.

Иммобиле — чемпион Евро-2020, бронзовый призер Лиги наций (2023).

«Бешикташ» в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате и выиграл Кубок Турции, благодаря чему выступит в Лиге Европы в предстоящем сезоне.