Черышев назвал причину поражения «Спартака» в первом матче сезона

Дмитрий Черышев считает, что «Спартака» после прихода нового тренера Деяна Станковича было слишком мало времени на подготовку, и «рубить с плеча» после первого поражения рано

Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"

Московскому «Спартаку», который проиграл в первом матче сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбургу», не хватило спокойствия и уверенности в голевых моментах. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший ассистент главного тренера «Севильи» Дмитрий Черышев.

«Тренеру нужно определиться по позициям и требованиям игроков. Голевой момент был, когда ворота спас Коля Сысуев. Был бы забит тот гол головой, неизвестно чем бы матч закончился. Наверное, просто не хватило гола, спокойствия и уверенности в голевых моментах», — сказал Черышев «РБК Спорт».

Черышев считает, что у главный тренер «Спартака» Деян Станкович слишком поздно приехал, из-за чего было мало времени на подготовку.

«Спартак» с новым тренером еще находится на моменте становления. Еще должно пройти определенное время, чтоб «Спартак» мог показывать определенную игру. Тренер слишком поздно приехал, было мало времени для подготовки. Надо дать время. Не надо рубить с плеча», — добавил он.

«Спартак» провел 21 июля первый официальный матч под руководством нового главного тренера, Деяна Станковича, контракт с которым был подписан в середине мая. Серб — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче. Последним тренером «Спартака», победившим в дебютном матче, был Олег Кононов в 2018 году.