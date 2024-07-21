Станкович нашел «определенный оптимизм» в поражении «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в эфире «Матч ТВ» взял на себя вину за поражение в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и пообещал исправить ситуацию.
«Спартак» 21 июля в гостях проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.
«В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее», — сказал Станкович.
По словам сербского специалиста, он уверен, что в следующем туре «Спартак» будет другим. «Я вам обещаю», — подчеркнул Станкович.
В следующем туре «Спартак» 28 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».
«Спартак» объявил о подписании контракта с сербом в середине мая. До него по ходу прошлого сезона команду тренировали Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович.
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