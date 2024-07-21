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Станкович нашел «определенный оптимизм» в поражении «Спартака»

Станкович нашел «определенный оптимизм» в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
«Спартак» в первом туре РПЛ проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. Главный тренер московского клуба пообещал, что в следующем матче «красно-белые» будут другими
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в эфире «Матч ТВ» взял на себя вину за поражение в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и пообещал исправить ситуацию.

«Спартак» 21 июля в гостях проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.

«В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее», — сказал Станкович.

По словам сербского специалиста, он уверен, что в следующем туре «Спартак» будет другим. «Я вам обещаю», — подчеркнул Станкович.

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Фото:телеграм-канал ФК «Оренбург»

В следующем туре «Спартак» 28 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».

«Спартак» объявил о подписании контракта с сербом в середине мая. До него по ходу прошлого сезона команду тренировали Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Деян Станкович ФК Оренбург
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