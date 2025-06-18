IIHF обновила постер в честь победы «Флориды» в НХЛ, добавив россиянина

IIHF добавила Бобровского на постер в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея вначале проигнорировала россиян в постере о победе «Пантерз» в финале плей-офф НХЛ. Через некоторое время этот пост был удален, а теперь появился обновленный коллаж, уже с Сергеем Бобровским

Сергей Бобровский (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Международная федерация хоккей (IIHF) опубликовала в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) новый постер, посвященный победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли 2025 года, добавив в него российского голкипера Сергея Бобровского.

«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. За «Флориду» выступают два россиянина — Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Фото: IIHF

Изначально на коллаже IIHF после победы «Флориды» был изображен трофей и размещены фотографии хоккеистов клуба в форме национальных сборных. Но на постере не оказалось российских игроков.

Через некоторое время IIHF удалила свой пост, а теперь опубликовала новый постер, в котором был добавлен Бобровский, лидер «Флориды». Он изображен в красной форме, на которой незаметна символика сборной России (у большинства участников коллажа это понятно).

IIHF отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.