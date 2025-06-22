«Ростов» продлил контракт с Кучаевым и подписал защитника «Зенита»
«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Кучаевым на четыре года.
В прошлом сезоне Кучаев провел за ростовский клуб 23 матча и забил два гола.
Также «Ростов» объявил о возвращении защитника Дмитрия Чистякова, который с 2021-го был игроком «Зенита» (сначала на правах аренды, потом на постоянной основе).
Контракт Чистякова с клубом рассчитан на два года с возможностью продления. В прошлом сезоне футболист провел восемь матчей за «Зенит» в Кубке, а в январе ушел в аренду в «Сочи».
«Ростов» в прошлом сезоне стал восьмым в РПЛ и дошел до суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА.
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