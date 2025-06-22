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Спорт ,  
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«Ростов» продлил контракт с Кучаевым и подписал защитника «Зенита»

«Ростов» продлил контракт с Кучаевым и подписал Чистякова из «Зенита»
Соглашение с Кучаевым рассчитано на четыре года, с Чистяковым — на два сезона с возможностью продления
Константин Кучаев (слева)
Константин Кучаев (слева) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Кучаевым на четыре года.

В прошлом сезоне Кучаев провел за ростовский клуб 23 матча и забил два гола.

Также «Ростов» объявил о возвращении защитника Дмитрия Чистякова, который с 2021-го был игроком «Зенита» (сначала на правах аренды, потом на постоянной основе).

Контракт Чистякова с клубом рассчитан на два года с возможностью продления. В прошлом сезоне футболист провел восемь матчей за «Зенит» в Кубке, а в январе ушел в аренду в «Сочи».

«Ростов» в прошлом сезоне стал восьмым в РПЛ и дошел до суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА.

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