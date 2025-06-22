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Спорт ,  
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WKF извинилась за недопуск россиян на ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии

WKF извинилась за недопуск россиян на сорванный ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии
Глава WKF заявил, что решение властей Молдавии не допускать россиян и белорусов противоречило ключевым принципам спорта, а сама федерация недостаточно тщательно подготовилась к турниру. В итоге ЧЕ перенесли на 2026 год

Международная федерация кикбоксинга (WKF) «недостаточно тщательно» изучила вопросы организации и дипломатического сопровождения чемпионата Европы в Кишиневе, который пришлось отменить из-за недопуска россиян и белорусов властями Молдавии. Об этом говорится в письме президента WKF Фридриха Эксенбергера, которое опубликовала пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Турнир должен был пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня, российские спортсмены должны были выступить под национальным флагом.

За два дня до старта турнира государственные органы Молдавии «выразили несогласие с его проведением, ссылаясь на внешнеполитические соображения», отметил Эксенбергер.

«Это решение носит явно политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта, таким как нейтралитет, объективность и недискриминация по национальному признаку», — заявил глава WKF. Он отметил, что WKF приносит искренние извинения.

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Эксенбергер написал, что местные организаторы еще за месяц согласовали турнир с МИД и МВД Молдавии, предоставив списки участников, и никаких препятствий не возникло.

В итоге чемпионат Европы перенесли на 2026 год.

Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов ранее заявлял, что российская команда «сохраняет боевой настрой и уверенность в собственных силах», несмотря на недопуск на турнир в Молдавии.

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Анна Сатдинова
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