WKF извинилась за недопуск россиян на ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии
Международная федерация кикбоксинга (WKF) «недостаточно тщательно» изучила вопросы организации и дипломатического сопровождения чемпионата Европы в Кишиневе, который пришлось отменить из-за недопуска россиян и белорусов властями Молдавии. Об этом говорится в письме президента WKF Фридриха Эксенбергера, которое опубликовала пресс-служба Федерации кикбоксинга России.
Турнир должен был пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня, российские спортсмены должны были выступить под национальным флагом.
За два дня до старта турнира государственные органы Молдавии «выразили несогласие с его проведением, ссылаясь на внешнеполитические соображения», отметил Эксенбергер.
«Это решение носит явно политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта, таким как нейтралитет, объективность и недискриминация по национальному признаку», — заявил глава WKF. Он отметил, что WKF приносит искренние извинения.
Эксенбергер написал, что местные организаторы еще за месяц согласовали турнир с МИД и МВД Молдавии, предоставив списки участников, и никаких препятствий не возникло.
В итоге чемпионат Европы перенесли на 2026 год.
Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов ранее заявлял, что российская команда «сохраняет боевой настрой и уверенность в собственных силах», несмотря на недопуск на турнир в Молдавии.
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