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Спорт ,  
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Российских кикбоксеров отстранили от ЧЕ в Молдавии за день до старта

Сборная России должна была принять участие в турнире под своим флагом, но власти Молдавии оказались против

Российские спортсмены отстранены от участия в чемпионате Европы по кикбоксингу за день до старта турнира. Об этом сообщается на сайте Федерации кикбоксинга России (ФКР).

Отмечается, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) оповестила ФКР о невозможности участия наших спортсменов в предстоящем чемпионате в устной форме из-за позиции властей Молдавии.

Ранее Министерство образования и исследований Молдавии опубликовало заявление в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) с осуждением проведения чемпионата Европы с участием российских спортсменов.

Также в ФКР отметили, что ждут официального заявления со стороны WKF.

«Участие российской сборной в чемпионате Европы оказалось заблокировано по ряду надуманных и абсолютно политизированных причин. Несмотря на эти обстоятельства, наша команда сохраняет боевой настрой и уверенность в собственных силах», — написал в своем телеграм-канале генеральный секретарь ФКР Владимир Филатов.

Турнир пройдет в Кишиневе с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом страны согласно подписанному соглашению между WKF и ФКР.

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Иван Витченко Иван Витченко
кикбоксинг Молдавия отстранение спортсменов
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