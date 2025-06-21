Российских кикбоксеров отстранили от ЧЕ в Молдавии за день до старта
Российские спортсмены отстранены от участия в чемпионате Европы по кикбоксингу за день до старта турнира. Об этом сообщается на сайте Федерации кикбоксинга России (ФКР).
Отмечается, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) оповестила ФКР о невозможности участия наших спортсменов в предстоящем чемпионате в устной форме из-за позиции властей Молдавии.
Ранее Министерство образования и исследований Молдавии опубликовало заявление в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) с осуждением проведения чемпионата Европы с участием российских спортсменов.
Также в ФКР отметили, что ждут официального заявления со стороны WKF.
«Участие российской сборной в чемпионате Европы оказалось заблокировано по ряду надуманных и абсолютно политизированных причин. Несмотря на эти обстоятельства, наша команда сохраняет боевой настрой и уверенность в собственных силах», — написал в своем телеграм-канале генеральный секретарь ФКР Владимир Филатов.
Турнир пройдет в Кишиневе с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом страны согласно подписанному соглашению между WKF и ФКР.
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