Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян

ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян

Ранее российских кикбоксеров отстранили от участия в чемпионате за день до старта, а сейчас совсем отменили проведение турнира

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Кигеневе отменили из-за недопуска российских спортсменов, сообщил «Матч ТВ» генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов.

«Чемпионат Европы отменили, пройдут только соревнования юниоров, но это уже не будет статус европейского чемпионата», — сказал Филатов.

Ранее 21 июня ФКР сообщила, что российские спортсмены были отстранены от участия в чемпионате Европы за день до старта турнира из-за позиции властей Молдавии. В Министерстве образования и исследований Молдавии заявили о невозможности проведения турнира с участием российских спортсменов, который должны были там выступить под своим флагом.

Турнир должен был пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня.