«Ахмат» приобрел аргентинца у вылетевшего из РПЛ клуба
Грозненский «Ахмат» объявил о переходе аргентинского нападающего Брайана Мансильи из «Оренбурга».
Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на три года.
В прошлом сезоне Мансилья записал на свой счет пять голов и четыре передачи в 30 матчах. «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
«Ахмат» занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.
Вместо ушедшего в отставку по ходу стыковых игр Сергея Ташуева грозненский клуб 16 июня возглавил Александр Сторожук.
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