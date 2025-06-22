«Ахмат» приобрел аргентинца Мансилью у вылетевшего из РПЛ «Оренбурга»

«Ахмат» приобрел аргентинца у вылетевшего из РПЛ клуба

Брайан Мансилья подписал трехлетний контракт с «Ахматом», который смог сохранить место в РПЛ по итогам стыковых матчей

Брайан Мансилья (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе аргентинского нападающего Брайана Мансильи из «Оренбурга».

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на три года.

В прошлом сезоне Мансилья записал на свой счет пять голов и четыре передачи в 30 матчах. «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

«Ахмат» занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.

Вместо ушедшего в отставку по ходу стыковых игр Сергея Ташуева грозненский клуб 16 июня возглавил Александр Сторожук.