Спасшийся от вылета из РПЛ «Ахмат» назначил тренером Сторожука

Спасшийся от вылета из РПЛ «Ахмат» назвал нового главного тренера

«Ахмат» остался без главного тренера после первого стыкового матча с «Уралом», когда Ташуев подал в отставку. Новым тренером стал Сторожук, перешедший в грозненский клуб из тульского «Арсенала»

Александр Сторожук (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Александр Сторожук стал новым главным тренером «Ахмата», подписав контракт на три года. Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

До прихода в «Ахмат» Сторожук руководил «Арсеналом» в Первой лиге. На прошлой неделе он покинул тульский клуб.

Сторожуку 43 года, ранее он работал с «Афипсом» из третьего дивизиона и в «Краснодаре», в том числе главным тренером.

«Ахмат» занял 14-е место в минувшем сезоне РПЛ и попал в стыковых матчах на екатеринбургский «Урал».

Первую игру «Ахмат» проиграл (после чего прежний тренер Сергей Ташуев подал в отставку), а вторую встречу выиграл и сохранил прописку в РПЛ.