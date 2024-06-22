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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу во втором матче Евро

Сюжет
Евро-2024
По оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы Грузии вдвое ниже, чем у Чехии. Обе сборные проиграли свои дебютные матчи на Евро-2024
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная Грузии по футболу с вероятностью 51,7% проиграет команде Чехии во втором туре группы F на чемпионате Европы в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Вероятность победы грузин над чехами суперкомпьютер оценивает в 23,5%, а ничейного исхода — в 24,7%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение сборной Чехии. В среднем на ее победу выставляют коэффициент в 1,85 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 850 руб.), тогда как успех Грузии (коэффициент 5,00) при аналогичных условиях может принести 4 тыс. руб. чистыми.

Игра между сборными Грузии и Чехии состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге в субботу, 22 июня. Трансляцию матча, стартовый свисток которого прозвучит в 16:00 мск, будет вести стриминговый сервис OKKO.

В дебютном матче на Евро команда Грузии уступила со счетом 1:3 сборной Турции. Единственным забитым голом в составе грузин отличился нападающий французского «Меца» (в аренде, принадлежит «Аяксу») Жорж Микаутадзе.

Что касается Чехии, то она в первом матче группы F проиграла португальцам со счетом 1:2. Чехи забили первый гол на 62-й минуте усилиями Лукаша Провода, однако уже через семь минут португальцы сравняли счет благодаря автоголу защитника сборной Чехии Робина Гранача. А победный гол Франсишку Консейсау забил в компенсированное ко второму тайму время (90+2).

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Хвича Кварацхелия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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