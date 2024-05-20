Усик сместил Иноуэ с первого места в рейтинге лучших боксеров The Ring

Усик после победы над Фьюри возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring

В тройку лучших боксеров вне зависимости от весовой категории также вошли японец Иноуэ и американец Кроуфорд. Россияне Бетербиев и Бивол занимают пятое и шестое места соответственно

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) украинец Александр Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

Усик 18 мая победил в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри, отобрав его титул WBC и став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Украинец сместил с первого места в рейтинге японца Наою Иноуэ, который является абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).

Иноуэ возглавил рейтинг The Ring 9 мая после защиты своих титулов в бою с мексиканцем Луисом Нери.

Третье место в рейтинге занимает американский чемпион WBA, WBO и WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд.

Пятый в списке лучших боксеров — российский чемпион WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев, шестой — суперчемпион WBA Дмитрий Бивол (оба — полутяжелый вес, до 79,3 кг).