Отец Дениса Черышева продолжит тренировать «Шинник» в следующем сезоне
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте ярославской команды, выступающей в Первой лиге.
«Тренер с нами! Сегодня футбольный клуб «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Николаевич Черышев достигли договоренности о продолжении сотрудничества», — говорится в сообщении.
55-летний Черышев, бывший футболист сборной России, возглавил «Шинник» в декабре 2023 года, подписав соглашение по схеме «полгода + один год».
За тур до финиша чемпионата в Первой лиге «Шинник» занимает восьмое место.
В бытность футболистом Черышев выступал на позиции нападающего за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», хихонский «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс», сборную России.
Тренерскую карьеру начал в 2003 году. Работал в том числе в мадридском «Реале» и «Севилье», возглавлял нижегородскую «Волгу», «Иртыш» (Павлодар), «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Санта-Колому» из Андорры.
Черышев — отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, который сейчас выступает за итальянскую «Венецию».
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