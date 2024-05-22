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Отец Дениса Черышева продолжит тренировать «Шинник» в следующем сезоне

Дмитрий Черышев продолжит тренировать ярославский «Шинник» в следующем сезоне
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев возглавил ярославский клуб в декабре 2023 года. Команда занимает восьмое место в Первой лиге
Дмитрий Черышев
Дмитрий Черышев (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте ярославской команды, выступающей в Первой лиге.

«Тренер с нами! Сегодня футбольный клуб «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Николаевич Черышев достигли договоренности о продолжении сотрудничества», — говорится в сообщении.

55-летний Черышев, бывший футболист сборной России, возглавил «Шинник» в декабре 2023 года, подписав соглашение по схеме «полгода + один год».

За тур до финиша чемпионата в Первой лиге «Шинник» занимает восьмое место.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

В бытность футболистом Черышев выступал на позиции нападающего за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», хихонский «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс», сборную России.

Тренерскую карьеру начал в 2003 году. Работал в том числе в мадридском «Реале» и «Севилье», возглавлял нижегородскую «Волгу», «Иртыш» (Павлодар), «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Санта-Колому» из Андорры.

Черышев — отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, который сейчас выступает за итальянскую «Венецию».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Шинник Денис Черышев Дмитрий Черышев
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