Сборная Грузии объявила состав на Евро-2024, Кварацхелия в списке

Сборная Грузии не вызвала на Евро-2024 ни одного футболиста из России

Главными звездами команды являются Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо») и Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

Хвича Кварацхелия (Фото: Levan Verdzeuli / Getty Images)

Тренерский штаб сборной Грузии во главе с Вилли Саньолем огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте федерации футбола страны.

В составе 26 футболистов:

вратари — Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан);

защитники — Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джими Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лохошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краков», Польша), Георгий Гочолеишвили («Шахтер», Украина);

полузащитники/нападающие — Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Крайова», Румыния), Джаба Канкава («Слован», Словакия), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер», Австрия), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед», США), Георгий Микаутадзе («Мец», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция).

В списке вызванных не оказалось ни одного игрока из России, например полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири, который вошел в число претендентов на приз лучшему игроку сезона в РПЛ.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сборная Грузии, которая впервые в своей истории вышла на Евро, сыграет в группе F вместе с командами Турции, Португалии и Чехии.