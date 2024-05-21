Сборная Англии объявила расширенный состав на Евро-2024

В предварительном списке 33 человека, в нем не оказалось лучшего бомбардира команды на ЧМ-2022 Маркуса Рэшфорда. В окончательную заявку на турнир войдут 26 игроков

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Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил предварительный состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован в соцсети Х национальной команды.

В окончательный состав на Евро-2024 должны войти 26 человек, в предварительном — 33 игрока:

голкиперы — Дин Хендерсон («Кристан Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамздейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»);

защитники — Джарред Брантуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес, Джарелл Куанса (оба — «Ливерпуль»), Марк Гэи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»);

полузащитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Кертис Джонс («Ливерпул»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);

нападающие: Джуд Беллингем («Реал», Испания), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тоуни («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В списке не оказалось форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, который был лучшим бомбардиром сборной Англии (3 гола) на ЧМ-2022. 26-летний нападающий провел плохой сезон в составе МЮ забив лишь восемь голов в 42 матчах.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Англичане сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии.