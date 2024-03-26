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Сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла в Евро

Сборная Грузии обыграла Грецию по пенальти и вышла в финальную часть Евро-2024
В решающем матче сборная Грузии обыграла в серии пенальти команду Греции, чемпиона Европы 2004 года
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2.

До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьих, семь поражений.

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Фото:Florencia Tan Jun / Getty Images

Сборная Грузии, лидером которой является полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.

Главным тренером грузинской команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

Греки последний раз играли на Евро-2012, где дошли до 1/4 финала. В 2004 году сборная Греции стала победительницей чемпионата Европы.

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Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

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