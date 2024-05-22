Получившего перелом лицевых костей вратаря ЦСКА выписали из больницы
Вратаря ЦСКА Владислава Торопа, который перенес операцию после серьезной травмы в матче Кубка России против петербургского «Зенита», выписали из больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении.
«Слава, будь здоров!» — с таким баннером Торопа после выписки встречали болельщики ЦСКА.
Тороп получил повреждение на 35-й минуте матча, который прошел 15 мая в Санкт-Петербурге. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа, 18 мая он перенес операцию.
ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».
Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.
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