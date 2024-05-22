 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Получившего перелом лицевых костей вратаря ЦСКА выписали из больницы

Получившего перелом лицевых костей вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы
Владислав Тороп получил эту травму в матче Кубка России с «Зенитом». 18 мая 20-летний голкипер был прооперирован в Москве
Владислав Тороп
Владислав Тороп (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратаря ЦСКА Владислава Торопа, который перенес операцию после серьезной травмы в матче Кубка России против петербургского «Зенита», выписали из больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении.

«Слава, будь здоров!» — с таким баннером Торопа после выписки встречали болельщики ЦСКА.

Получившего двойной перелом лицевых костей вратаря ЦСКА прооперировали
Спорт
Валерий Тороп

Тороп получил повреждение на 35-й минуте матча, который прошел 15 мая в Санкт-Петербурге. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа, 18 мая он перенес операцию.

ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».

Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Владислав Тороп
Материалы по теме
Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА
Спорт
ЦСКА объявил об уходе трехкратного чемпиона России
Спорт
В ЦСКА ответили на упрек в сокрытии травмы Акинфеева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Гайдаровский форум сменит название Политика, 14:38
Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума Недвижимость, 14:30
IT-сектор США в опасности. Какие компании рискуют и что делать с акциями Pro, 14:29
«Интер» сменил владельца из-за долгов Спорт, 14:27
Российской биатлонистке одобрили смену спортивного гражданства Спорт, 14:26
Мутко назвал долю россиян, которые могут взять ипотеку под 17% Недвижимость, 14:23
В Госдуме предложили штрафовать за выгул без намордника опасных собак Общество, 14:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Рябков назвал вбросом обвинения США в запуске Россией противоспутника Политика, 14:17
Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с Раиси. Видео Общество, 14:12
Менеджмент «Ростелекома» дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год Инвестиции, 14:11
FP узнал, что в ЕС допускают отзыв у Грузии статуса кандидата Политика, 14:10
В Харькове раздались взрывы Политика, 14:08
Pixar проведет самое массовое сокращение в истории студии Бизнес, 14:01
Пенсионерка прогнала проснувшегося медведя камнем. Видео Общество, 14:00