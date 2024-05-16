В ЦСКА допустили операцию вратаря после двойного перелома лицевых костей
Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп, скорее всего, будет прооперирован после столкновения c защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче Кубка России за выход в суперфинал. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов, передает ТАСС.
Тороп получил повреждение на 35-й минуте. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа.
«Владислав в сопровождении врача команды в стационаре, его состояние стабильное, планируется, что ночь проведет у врачей в стационаре, — сказал Безуглов. — Утром на специальном транспорте он будет доставлен в Москву. С большой вероятностью будет операция».
Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.
ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».
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