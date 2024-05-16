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В ЦСКА допустили операцию вратаря после двойного перелома лицевых костей

Вратаря ЦСКА Торопа могут прооперировать после двойного перелома лицевых костей
Тороп получил повреждение на 35-й минуте матча с «Зенитом». Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа
Вратаря ЦСКА Владислава Торопа увозят с поля во время матча Кубка России с &laquo;Зенитом&raquo;
Вратаря ЦСКА Владислава Торопа увозят с поля во время матча Кубка России с «Зенитом» (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп, скорее всего, будет прооперирован после столкновения c защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче Кубка России за выход в суперфинал. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов, передает ТАСС.

Тороп получил повреждение на 35-й минуте. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа.

«Владислав в сопровождении врача команды в стационаре, его состояние стабильное, планируется, что ночь проведет у врачей в стационаре, — сказал Безуглов. — Утром на специальном транспорте он будет доставлен в Москву. С большой вероятностью будет операция».

Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.

ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».

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ФК ЦСКА ФК Зенит Кубок России

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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