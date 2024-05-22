Непальский рекордсмен в 30-й раз покорил Эверест
Непальский гид-альпинист Ками Рита второй раз за месяц и в 30-й раз в жизни поднялся на самую высокую вершину в мире Эверест (8848 м), сообщили AFP организаторы экспедиции.
54-летний Ками Рита обновил собственный рекорд по подъемам на Эверест. 29-я экспедиция на самую высокую вершину в мире у непальца состоялась в первой половине мая.
Впервые Ками Рита поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор совершал восхождения почти каждый год. Его отец был одним из первых гидов-шерпов.
В прошлом году Ками Рита дважды поднялся на Эверест менее чем за неделю, установив мировой рекорд. Он соревнуется со своим коллегой шерпом Пасангом Давой, у которого 27 восхождений на гору.
Шерпы, представители одной из живущих в Непале народностей, часто становятся гидами для восходящих на Эверест альпинистов.
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