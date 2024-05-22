Непальский рекордсмен в 30-й раз покорил Эверест

Шерп Ками Рита в 30-й раз поднялся на Эверест, обновив свой мировой рекорд

Ками Рита, который впервые поднялся на самую высокую гору в мире еще в 1994-м, второй раз за месяц обновил собственный рекорд по числу восхождений

Ками Рита (Фото: IMAGO / Subash Shrestha / Global Look Press)

Непальский гид-альпинист Ками Рита второй раз за месяц и в 30-й раз в жизни поднялся на самую высокую вершину в мире Эверест (8848 м), сообщили AFP организаторы экспедиции.

54-летний Ками Рита обновил собственный рекорд по подъемам на Эверест. 29-я экспедиция на самую высокую вершину в мире у непальца состоялась в первой половине мая.

Впервые Ками Рита поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор совершал восхождения почти каждый год. Его отец был одним из первых гидов-шерпов.

В прошлом году Ками Рита дважды поднялся на Эверест менее чем за неделю, установив мировой рекорд. Он соревнуется со своим коллегой шерпом Пасангом Давой, у которого 27 восхождений на гору.

Шерпы, представители одной из живущих в Непале народностей, часто становятся гидами для восходящих на Эверест альпинистов.