Умер участник первой советской экспедиции на Эверест
Заслуженный мастер спорта СССР Эдуард Мысловский, который участвовал в первом советском восхождении на Эверест, скончался. Об этом сообщила российская Федерация альпинизма.
В организации уточнили, что спортсмена не стало 15 декабря.
Эдуард Мысловский родился в 1937 году. Он окончил Московский государственный технический университет (МВТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности «радиотехника» и МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «физика».
В 1970 году Мысловский получил титул «Снежный барс», который присваивали альпинистам, покорившим высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР.
Весной 1982 года Эдуард Мысловский принял участие в Первой советской гималайской экспедиции на Эверест. За восхождение спортсмен получил звание заслуженного мастера спорта СССР и был награжден орденом Ленина. Спустя семь лет он возглавил Вторую советскую гималайскую экспедицию на Канченджангу, в рамках которой поднялся до высоты 8300 м. За успешное проведение экспедиции альпинисту было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
Мысловский стал первым президентом Евро-Азиатской ассоциации альпинизма и скалолазания. Он также входил в число учредителей Международной ассоциации охраны горной природы и был членом Русского географического общества.
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