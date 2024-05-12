Непальский рекордсмен в 29-й раз покорил Эверест

Шерп Ками Рита в 29-й раз поднялся на Эверест, обновив собственный рекорд

Ками Рита, впервые поднявшийся на самую высокую гору в мире еще в 1994-м, в 54 года обновил собственный рекорд по числу восхождений, а всего на его счету более 40 успешных экспедиций на восьмитысячники

Ками Рита (Фото: Prabin Ranabhat / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Непальский гид-альпинист Ками Рита в воскресенье в 29-й раз поднялся на самую высокую вершину в мире Эверест (8 849 м), сообщает AP.

Организаторы отметили, что погода была благоприятной, 54-летний шерп здоров и уже спускается в нижние лагеря.

Ками Рита в прошлом году дважды поднялся на Эверест менее чем за неделю, установив мировой рекорд. Он соревнуется со своим коллегой шерпом Пасангом Давой, у которого 27 восхождений на гору.

Впервые Ками Рита поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор совершал восхождения почти каждый год. Его отец был одним из первых гидов-шерпов.

Ками Рита, помимо Эвереста, покорил и другие восьмитысячники — Чогори (K2), Лхоцзе, Чо-Ойю и Манаслу. В общей сложности он поднимался на восьмитысячники более 40 раз.

Шерпы, представители одной из живущих в Непале народностей, часто становятся гидами для восходящих на Эверест альпинистов.