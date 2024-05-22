МИД предупредил желающих посетить Олимпиаду о «зашкаливающей русофобии»

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал, что Олимпийские игры в Париже будут проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые решат их посетить

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Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал «РИА Новости» о рисках, с которыми могут столкнуться россияне, которые окажутся во Франции во время проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции», — сказал Студенников.

Среди рисков Студенников отметил стабильно высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятную криминогенную обстановку и зашкаливающую русофобию. «Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения», — добавил дипломат.

Студенников посоветовал ознакомиться с рекомендациями на сайте консульского отдела посольства России во Франции для россиян, планирующих поездку во Францию в период Олимпиады.

В конце марта посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Мешков заявил, что те спортсмены и туристы, которые намерены посетить Париж, едут в «жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни».

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.