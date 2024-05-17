Журналистам запретили использовать российскую символику и Z на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете заявили, что к сотрудникам СМИ предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам

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Российским журналистам нельзя будет использовать символику своей страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сказали в МОК.

МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России. Глава МОК Томас Бах уточнял, что любой российский спортсмен, выражающий политические взгляды, в том числе с помощью символа Z, может быть наказан. Символ Z, как и буква V, наносится на российскую технику в зоне военной операции на Украине.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.