Журналистам запретили использовать российскую символику и Z на Олимпиаде
Российским журналистам нельзя будет использовать символику своей страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сказали в МОК.
МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.
На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России. Глава МОК Томас Бах уточнял, что любой российский спортсмен, выражающий политические взгляды, в том числе с помощью символа Z, может быть наказан. Символ Z, как и буква V, наносится на российскую технику в зоне военной операции на Украине.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?