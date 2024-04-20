Стало известно расписание заключительных четырех туров сезона РПЛ и Кубка
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание четырех заключительных туров чемпионата страны.
Матч между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в 28-м туре состоится 11 мая в 19:00 мск. В тот же день в 16:30 сыграют столичный «Спартак» и «Краснодар».
Все матчи последнего, 30-го тура пройдут 25 мая. Игры начнутся в одно время — 16:30 мск.
Кроме того, был утвержден календарь финальных матчей «Пути РПЛ» и матчей второго этапа 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России:
«Путь РПЛ»
2 мая, 19:15. ЦСКА — «Зенит»
15 мая, 20:45. «Зенит» — ЦСКА
«Путь регионов»
1 мая, 18:00. «Динамо» — «Спартак»
2 мая, 19:15. «Ростов» — «Балтика»
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