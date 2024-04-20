 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стало известно расписание заключительных четырех туров сезона РПЛ и Кубка

ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале «Пути РПЛ» Кубка России 2 и 15 мая
Матчи последнего, 30-го тура пройдут 25 мая, все игры начнутся в 16:30 мск. ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале «Пути РПЛ» Кубка России 2 и 15 мая, матч «Динамо» — «Спартак» в «Пути регионов» состоится 1 мая
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание четырех заключительных туров чемпионата страны.

Матч между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в 28-м туре состоится 11 мая в 19:00 мск. В тот же день в 16:30 сыграют столичный «Спартак» и «Краснодар».

Все матчи последнего, 30-го тура пройдут 25 мая. Игры начнутся в одно время — 16:30 мск.

РПЛ назвала дату матча ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кроме того, был утвержден календарь финальных матчей «Пути РПЛ» и матчей второго этапа 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России:

«Путь РПЛ»

2 мая, 19:15. ЦСКА — «Зенит»

15 мая, 20:45. «Зенит» — ЦСКА

«Путь регионов»

1 мая, 18:00. «Динамо» — «Спартак»

2 мая, 19:15. «Ростов» — «Балтика»

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в РПЛ
Спорт
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал «пути РПЛ» Кубка
Спорт
ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В Белгородской области беременная погибла при обстреле Новой Таволжанки Политика, 13:09
Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина Политика, 13:01
Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном Политика, 12:58
NYT узнала о допуске китайских пловцов на ОИ в Токио, несмотря на допинг Спорт, 12:51
Где расширить бизнес: топ-11 лучших мировых выставок франшиз в 2024 году РБК Франшизы, 12:43
В Харькове прозвучал взрыв Политика, 12:42
«Страна» назвала имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине Общество, 12:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В США умер мужчина, совершивший суицид у здания, где судят Трампа Общество, 12:23
Стало известно расписание заключительных четырех туров сезона РПЛ и Кубка Спорт, 12:22
В Москве в машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие Спорт, 12:15
Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга Политика, 12:12
Появились кадры нападения военных на полицейских в Винницкой области Политика, 12:07
Конгресс США одобрил продление закона о слежке за иностранцами Политика, 12:01
СК возбудил уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе Общество, 11:48