Стало известно расписание заключительных четырех туров сезона РПЛ и Кубка

ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале «Пути РПЛ» Кубка России 2 и 15 мая

Матчи последнего, 30-го тура пройдут 25 мая, все игры начнутся в 16:30 мск. ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале «Пути РПЛ» Кубка России 2 и 15 мая, матч «Динамо» — «Спартак» в «Пути регионов» состоится 1 мая

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание четырех заключительных туров чемпионата страны.

Матч между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в 28-м туре состоится 11 мая в 19:00 мск. В тот же день в 16:30 сыграют столичный «Спартак» и «Краснодар».

Все матчи последнего, 30-го тура пройдут 25 мая. Игры начнутся в одно время — 16:30 мск.

Кроме того, был утвержден календарь финальных матчей «Пути РПЛ» и матчей второго этапа 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России:

«Путь РПЛ»

2 мая, 19:15. ЦСКА — «Зенит»

15 мая, 20:45. «Зенит» — ЦСКА

«Путь регионов»

1 мая, 18:00. «Динамо» — «Спартак»

2 мая, 19:15. «Ростов» — «Балтика»