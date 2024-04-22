В РПЛ назвали сроки первой части следующего сезона

Первая часть следующего сезона РПЛ пройдет с 20 июля по 8 декабря

Чемпионат начнется 20 июля и уйдет на зимний перерыв 8 декабря. В этом сезоне в РПЛ перед зимней паузой пришлось сыграть несколько матчей в условиях сильного снегопада

Фото: Официальный сайт ФК «‎Балтика» (fc-baltika.ru)

Первая часть чемпионата РПЛ в сезоне 2024/25 начнется 20 июля и продлится до 8 декабря. За такую структуру календаря в понедельник проголосовало общее собрание лиги, сообщает пресс-служба турнира.

В рамках собрания президент «Ростова» Арташес Арутюнянц был утвержден кандидатом в исполком РФС от РПЛ.

Текущий сезон РПЛ начался 21 июля и завершится 25 мая.

В декабре глава лиги Александр Алаев допускал перенос матчей последнего зимнего тура (18-го, с 8 по 10 декабря) на весну из-за погодных условий.

В 16-м туре 25 ноября в сильный снегопад играли «Балтика» и «Спартак», в похожих условиях 3 декабря прошли игры 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Тренер ростовчан Валерий Карпин назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто разрешил играть в таких условиях.

После 23 матчей в турнире лидирует петербургский «Зенит» (50 очков), вторым идет «Краснодар» (46), третьим — московское «Динамо (41).