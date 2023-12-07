РФС: Карпина дисквалифицировали на два матча за «дебила» в снежной игре с ЦСКА

Карпина дисквалифицировали на два матча за «дебила» в снежной игре с ЦСКА

Валерий Карпин 3 декабря назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто разрешил играть с ЦСКА в условиях снежного футбола. Тренер пропустит следующий матч, заплатит штраф, еще на одну игру он дисквалифицирован условно

Валерий Карпин (Фото: Официальный сайт ФК "Ростов")

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча (один условно) за критику решения о проведении матча РПЛ с ЦСКА в сильный снегопад. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщает «РИА Новости».

Карпин наказан за оскорбительные высказывания в адрес официального лица, он также оштрафован на 200 тыс. руб.

«Ростов» 3 декабря проиграл в Москве армейцам со счетом 0:2. Гости выступали за перенос матча на другой день, а Карпин назвал игру в такую погоду «убийством футбола». Тренер отметил, что «надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду», а также назвал ответственного за это «идиотом». Позднее он заявил Sport24, что не жалеет об этих высказываниях, а также что арбитр встречи сказал, что не он принимал решение играть.

Таким образом, Карпин пропустит игру с «Ахматом» 9 декабря.