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Волейболистка-пляжница молодежной сборной России умерла в 21 год
Волейболистка-пляжница молодежной сборной России Михайлина умерла в 21 год
Причины смерти Арины Михайлиной, выступавшей за «Заречье-Одинцово», не называются. «МК» пишет, что ее тело нашли рядом с общежитием МЭИ. Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсменки
Арина Михайлина
Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скоропостижно скончалась на 22-м году жизни в воскресенье, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Михайлина была игроком молодежной сборной России и победительницей первенства России.
Федерация выразила соболезнования родным и близким волейболистки.
По данным «МК», тело Михайлиной нашли накануне вечером возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.
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