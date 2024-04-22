Волейболистка-пляжница молодежной сборной России Михайлина умерла в 21 год

Волейболистка-пляжница молодежной сборной России умерла в 21 год

Причины смерти Арины Михайлиной, выступавшей за «Заречье-Одинцово», не называются. «МК» пишет, что ее тело нашли рядом с общежитием МЭИ. Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсменки

Арина Михайлина (Фото: Телеграм-канал ВФВ)

Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скоропостижно скончалась на 22-м году жизни в воскресенье, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Михайлина была игроком молодежной сборной России и победительницей первенства России.

Федерация выразила соболезнования родным и близким волейболистки.

По данным «МК», тело Михайлиной нашли накануне вечером возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.