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Волейболистка-пляжница молодежной сборной России умерла в 21 год

Волейболистка-пляжница молодежной сборной России Михайлина умерла в 21 год
Причины смерти Арины Михайлиной, выступавшей за «Заречье-Одинцово», не называются. «МК» пишет, что ее тело нашли рядом с общежитием МЭИ. Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсменки
Арина Михайлина
Арина Михайлина (Фото: Телеграм-канал ВФВ)

Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скоропостижно скончалась на 22-м году жизни в воскресенье, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Михайлина была игроком молодежной сборной России и победительницей первенства России.

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Федерация выразила соболезнования родным и близким волейболистки.

По данным «МК», тело Михайлиной нашли накануне вечером возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.

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Анна Сатдинова
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