В Испании выступавшая за сборную 17-летняя гимнастка умерла от менингита
Испанская гимнастка Мария Эрранс Гомес, выступавшая за национальную сборную по прыжкам на батуте, скоропостижно скончалась в 17 лет от менингита, сообщается на сайте городского совета Кабанильяс-дель-Кампо (провинция Гвадалахара).
«Мария внезапно покинула нас из-за ужасного менингита, который унес ее всего за 24 часа, оставив город в безутешной печали», — говорится в сообщении.
В городе объявлен двухдневный траур, отменены все культурные мероприятия.
Гомес в 2023 году выступала на чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания) в категории до 21 года и была четвертой в двойном минитрампе на национальном первенстве, пишет Marca.
Прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр.
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