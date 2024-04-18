В Испании выступавшая за сборную 17-летняя гимнастка Гомес умерла от менингита

В Испании выступавшая за сборную 17-летняя гимнастка умерла от менингита

Мария Эрранс Гомес выступала в прыжках на батуте. В городском совете Кабанильяс-дель-Кампо сообщили, что она скончалась от менингита всего за сутки. В городе объявили двухдневный траур

Мария Эрранс Гомес (Фото: aytocabanillas.org)

Испанская гимнастка Мария Эрранс Гомес, выступавшая за национальную сборную по прыжкам на батуте, скоропостижно скончалась в 17 лет от менингита, сообщается на сайте городского совета Кабанильяс-дель-Кампо (провинция Гвадалахара).

«Мария внезапно покинула нас из-за ужасного менингита, который унес ее всего за 24 часа, оставив город в безутешной печали», — говорится в сообщении.

В городе объявлен двухдневный траур, отменены все культурные мероприятия.

Гомес в 2023 году выступала на чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания) в категории до 21 года и была четвертой в двойном минитрампе на национальном первенстве, пишет Marca.

Прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр.