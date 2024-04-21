«Спартак» разгромил «Ростов» 5:1, впервые победив после отставки Абаскаля
Московский «Спартак» победил «Ростов» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:5.
В первом тайме у «Спартака» отличился Даниил Хлусевич (на 16-й минуте), хозяева ответили точным ударом Егора Голенкова (37).
Во втором тайме у «красно-белых» забили Хесус Медина (54 и 60 с пенальти), Кристофер Мартинс (76) и Тео Бонгонда (90+4).
«Спартак» поднялся на четвертую строчку с 38 очками, «Ростов» — восьмой (34).
Валерий Карпин провел 300-й матч в РПЛ в качестве главного тренера (134 в «Спартаке» и 166 в «Ростове»).
«Спартак» 14 апреля, после поражения от «Сочи» (0:1), объявил об отставке Гильермо Абаскаля, команду временно возглавил Владимир Слишкович. 17 апреля «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России, но не смогли выйти в финал «пути РПЛ» и вылетели в нижнюю сетку плей-офф, где встретятся с «Динамо».
Следующие матчи в РПЛ «Спартак» и «Ростов» проведут 25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура: «красно-белые» сыграют с ЦСКА, а «Ростов» — с «Уралом».
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