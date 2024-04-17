«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале «пути регионов» Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале «пути регионов» Кубка России

Матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая. Второй финалист «пути регионов» определится в противостоянии «Ростова» и «Балтики»

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Стали известны пары второго полуфинального этапа «пути регионов» Кубка России по футболу, сообщила пресс-служба турнира.

«Спартак» встретится с «Динамо», а «Ростов» — с «Балтикой».

В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и действующий обладатель трофея — ЦСКА.

Матчи пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

Ранее в полуфинале «пути РПЛ» «Спартак» по итогам двух матчей проиграл «Зениту» (1:2, 0:0), а «Балтика» — ЦСКА (0:1, 0:2).

«Спартак» и «Динамо» ранее в этом сезоне дважды встречались на групповом этапе Кубка, каждый одержал по разгромной победе.