«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале «пути регионов» Кубка России
Стали известны пары второго полуфинального этапа «пути регионов» Кубка России по футболу, сообщила пресс-служба турнира.
«Спартак» встретится с «Динамо», а «Ростов» — с «Балтикой».
В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и действующий обладатель трофея — ЦСКА.
Матчи пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.
Ранее в полуфинале «пути РПЛ» «Спартак» по итогам двух матчей проиграл «Зениту» (1:2, 0:0), а «Балтика» — ЦСКА (0:1, 0:2).
«Спартак» и «Динамо» ранее в этом сезоне дважды встречались на групповом этапе Кубка, каждый одержал по разгромной победе.
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