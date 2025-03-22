Хоккеист «Авангарда» обновил рекорд, сыграв 70 матчей в сезоне КХЛ

У клубов КХЛ в сезоне по 68 игр, но Наиль Якупов провел 70 за счет перехода из «Куньлуня» в «Авангард»

Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов обновил собственный рекорд КХЛ по числу матчей за один регулярный чемпионат.

Встреча «Авангарда» с китайским «Куньлунем» (5:1) в субботу стала для Якупова уже 70-й в этом сезоне, при этом у всех команд в «регулярке» только по 68 игр.

Дело в том, что Якупов начинал сезон в «Куньлуне», за который успел провести 27 матчей, а в ноябре перешел в «Авангард» и сыграл за него еще 43 игры.

Всего на счету Якупова, первого номера драфта НХЛ 2012 года, 24 гола и 25 передач в этом сезоне. «Авангард» завершил «регулярку» на шестом месте в Восточной конференции.