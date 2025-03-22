 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хоккеист «Авангарда» обновил рекорд, сыграв 70 матчей в сезоне КХЛ

Наиль Якупов обновил собственный рекорд КХЛ, сыграв 70 матчей за сезон
У клубов КХЛ в сезоне по 68 игр, но Наиль Якупов провел 70 за счет перехода из «Куньлуня» в «Авангард»
Наиль Якупов
Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов обновил собственный рекорд КХЛ по числу матчей за один регулярный чемпионат.

Встреча «Авангарда» с китайским «Куньлунем» (5:1) в субботу стала для Якупова уже 70-й в этом сезоне, при этом у всех команд в «регулярке» только по 68 игр.

Дело в том, что Якупов начинал сезон в «Куньлуне», за который успел провести 27 матчей, а в ноябре перешел в «Авангард» и сыграл за него еще 43 игры.

Всего на счету Якупова, первого номера драфта НХЛ 2012 года, 24 гола и 25 передач в этом сезоне. «Авангард» завершил «регулярку» на шестом месте в Восточной конференции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Наиль Якупов ХК Авангард
Материалы по теме
Овечкин назвал матч команд НХЛ и КХЛ шагом к снятию ограничений
Спорт
ЦСКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»
Спорт
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всех
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Запорожской областиПолитика, 16:24
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа ФорманаСпорт, 16:12
Пропавшего три дня назад на Филиппинах российского туриста нашлиОбщество, 15:59
В КХЛ определилась вторая пара соперников по плей-оффСпорт, 15:56
Хоккеист «Авангарда» обновил рекорд, сыграв 70 матчей в сезоне КХЛСпорт, 15:47
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДонбассаПолитика, 15:32
В Госдуме назвали три условия для пенсии в 100 тыс. рублейОбщество, 15:31
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на УкраинеПолитика, 15:21
Открытие мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». ФоторепортажОбщество, 15:19 
Канадец Данфи побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 кмСпорт, 15:02
Стали известны причины смерти звезды «Гусарской баллады» ГолубкинойОбщество, 14:35
Андреева заявила, что поставит в рамку поздравления от Леброна ДжеймсаСпорт, 14:30
МИД заявил о праве на симметричный ответ на удары Киева по энергетикеПолитика, 14:17
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в зоне у поврежденного дроном домаПолитика, 14:11