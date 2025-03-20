Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всех

У клубов КХЛ в этом сезоне по 68 игр, но Наиль Якупов провел 69 за счет перехода из «Куньлуня» в «Авангард» и может довести рекорд до 70 встреч за одну «регулярку»

Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов установил рекорд КХЛ по числу матчей за один регулярный чемпионат.

Встреча «Авангарда» с подмосковным «Витязем» в четверг стала для Якупова уже 69-й в этом сезоне, при этом у всех команд в «регулярке» только по 68 игр.

Дело в том, что Якупов начинал сезон в «Куньлуне», за который успел провести 27 матчей, а в ноябре перешел в «Авангард» и сыграл за него еще 42 игры. У «Авангарда» еще один матч в этом сезоне — против «Куньлуня» 22 марта.

Всего на счету Якупова, первого номера драфта НХЛ 2012 года, 23 гола и 25 передач в этом сезоне.