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Пиастри впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Пиастри завоевал первый поул в карьере на Гран-при Китая «Формулы-1»
Австралийский пилот McLaren завоевал поул на Гран-при Китая. Второй результат показал Джордж Расселл, третий — Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Оскар Пиастри (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем квалификации второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

23-летний Пиастри завоевал свой первый поул в карьере.

Вторым будет стартовать британец Джордж Расселл (Mercedes), третьим — еще один британец Ландо Норрис (McLaren), который победил на первом этапе.

Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе Ferrari
Спорт
Льюис Хэмилтон

Чемпион четырех последних сезонов, голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал четвертый результат. Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, который с этого сезона выступает за Ferrari, стал пятым.

Новичок «Формулы-1» Исак Хаджар (Racing Bulls), который провалился на первом этапе, разбив болид на прогревочном круге, показал в квалификации седьмой результат.

Гонка пройдет 23 марта, начало — в 10:00 мск.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Оскар Пиастри
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