Пиастри впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем квалификации второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.
23-летний Пиастри завоевал свой первый поул в карьере.
Вторым будет стартовать британец Джордж Расселл (Mercedes), третьим — еще один британец Ландо Норрис (McLaren), который победил на первом этапе.
Чемпион четырех последних сезонов, голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал четвертый результат. Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, который с этого сезона выступает за Ferrari, стал пятым.
Новичок «Формулы-1» Исак Хаджар (Racing Bulls), который провалился на первом этапе, разбив болид на прогревочном круге, показал в квалификации седьмой результат.
Гонка пройдет 23 марта, начало — в 10:00 мск.
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