Хэмилтон в составе «Феррари» показал худший дебют в карьере

Семикрантый чемпион «Формулы-1» Льюс Хэмилтон в дебютной гонке за «Феррари» занял десятое место. Ранее британец выступал за «Макларен» и «Мерседес»

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Британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австралии, первого этапа чемпионата «Формула-1».

Второе место занял действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), британец Джордж Расселл («Мерседес»).

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюс Хэмилтон в дебютной гонке за «Феррари» занял десятое место, его партнер по команде Шарль Леклер из Монако — восьмое.

Это худший дебют британца за команду «Формулы-1» в карьере. Ранее он выступал за «Макларен» и «Мерседес», в первых гонках за которые финишировал третьим и пятым соответственно.

В случае победы в чемпионате 40-летний британец станет самым титулованным гонщиком в истории, превзойдя достижение легенды «Феррари» Михаэля Шумахера.

Последний титул Хэимлтон завоевал в 2020 году. В 2021-м он был в круге от звания самого титулованного гонщика в истории «Формулы-1», но уступил чемпионство голландцу Максу Ферстаппену.

Дебютант «Формулы-1» Андрея Антонелли («Мерседес») финишировал пятым. 18-летний итальянец считается самым перспективным молодым гонщиком. Он сменил в «Мерседесе» Хэмилтона.

Еще один дебютант — французский пилот RB Исак Хаджар попал в аварию на прогревочном круге — не справился с управлением при входе во второй поворот на мокрой трассе и врезался в отбойник. 20-летний гонщик не пострадал, а старт гонки из-за аварии был отложен на 10 минут.

Второй этап стартовавшего сезона пройдет с 21 по 23 марта в Китае.