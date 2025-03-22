Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе Ferrari
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал победителем спринта на Гран-при Китая, втором этапе нынешнего сезона.
По итогам 19 кругов Хэмилтон показал результат 30 минут 39,965 секунды. Второе место занял австралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри (отставание 6,889 секунды), третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+9,804).
40-летний Хэмилтон проводит дебютный сезон в составе Ferrari. В первом Гран-при сезона в Австралии британец выступил неудачно, заняв только десятое место.
Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).
Позднее 22 марта состоится квалификация к основной гонке Гран-при Китая, а на следующий день — сама гонка.
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