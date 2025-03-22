Мирра Андреева первая в сезоне выиграла 20 матчей на турнирах WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами.
Во втором круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 11-м номером, победила соотечественницу Веронику Кудерметову, 52-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:2.
Ее следующей соперницей будет американка Аманда Анисимова (17-й номер рейтинга WTA).
Андреева стала первой теннисисткой, которая выиграла 20 матчей в 2025 году. В предыдущие три года первыми с 20 победами становились нынешние топ-2 рейтинга WTA — полька Ига Свёнтек в 2022 и 2024 годах и белоруска Арина Соболенко в 2023-м.
Андреева, которая сейчас занимает шестое место в рейтинге WTA, выиграла два последних «тысячника» — в Дубае и Индиан-Уэллсе.
Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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