Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с января

Шестая ракетка России во втором круге победила японку Моюку Учижиму

Анна Калинская (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами.

Во втором круге 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под 32-м номером, победила японку Моюку Учижиму, 53-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Калинской, которая как одна из сеянных стартовала в Майами сразу со второго круга, будет победительница пары Джессика Пегула (США) — Бернарда Пера (США).

Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок). Она выиграла матч на турнире WTA впервые с конца января, когда дошла в Сингапуре до полуфинала.

Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.