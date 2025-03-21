Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с января
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами.
Во втором круге 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под 32-м номером, победила японку Моюку Учижиму, 53-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.
Следующей соперницей Калинской, которая как одна из сеянных стартовала в Майами сразу со второго круга, будет победительница пары Джессика Пегула (США) — Бернарда Пера (США).
Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок). Она выиграла матч на турнире WTA впервые с конца января, когда дошла в Сингапуре до полуфинала.
Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов