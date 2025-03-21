 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с января

Шестая ракетка России во втором круге победила японку Моюку Учижиму
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами.

Во втором круге 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под 32-м номером, победила японку Моюку Учижиму, 53-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Калинской, которая как одна из сеянных стартовала в Майами сразу со второго круга, будет победительница пары Джессика Пегула (США) — Бернарда Пера (США).

Россиянку отстранили за нарушения антикоррупционных правил в теннисе
Спорт
Фото:Clive Brunskill / Getty Images

Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок). Она выиграла матч на турнире WTA впервые с конца января, когда дошла в Сингапуре до полуфинала.

Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Калинская
Материалы по теме
Россиянка в 17 лет впервые вошла в топ-3 чемпионской гонки WTA
Спорт
Россиянка впервые за 9 лет вошла в топ-6 рейтинга WTA
Спорт
Калинская разгромно проиграла украинке на старте крупного турнира в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
CША отправят второй авианосец на Ближний ВостокПолитика, 20:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Boeing получила контракт на «самый смертоносный самолет в истории»Политика, 20:25
Принц Уильям проехался на танке в ЭстонииПолитика, 20:02
Трамп заявил о готовности США к войне с КитаемПолитика, 19:58
Трамп заявил об обсуждении «раздела территорий» на УкраинеПолитика, 19:52
Третья ракетка России проиграла 12-й на крупном турнире в МайамиСпорт, 19:47
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Signum Capital: циклы на крипторынке поменялись. Что движет ценамиКрипто, 19:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с январяСпорт, 19:34
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 2 тыс. кв. мОбщество, 19:34
Полиция Дубая раскрыла подробности о деле искалеченной украинской моделиОбщество, 19:31
ФИФА исключила мексиканский «Леон» из числа участников клубного ЧМСпорт, 19:25
Кремль назвал абсурдом обвинения в адрес России об обстреле ГИС «Суджа»Политика, 19:15