«Локомотив» одержал третью победу над «Авангардом» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Локомотив» оказался в шаге от выхода в полуфинал плей-офф КХЛ

Ярославский клуб выиграл дома у «Авангарда» и повел в серии со счетом 3–1. Следующий матч пройдет 24 марта в Омске

Игроки «Локомотива» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Георгий Иванов (5-я минута), Иван Чехович (42) и Никита Черепанов (55). У проигравших отличился Михаил Гуляев (54).

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Локомотива». Следующий матч серии пройдет 24 марта в Омске.

В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.

В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.

19 марта «Авангард» после разгрома со счетом 0:7 во втором матче серии отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца, и.о. главного тренера стал Сергей Звягин.