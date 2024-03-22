«Локомотив» оказался в шаге от выхода в полуфинал плей-офф КХЛ
Ярославский «Локомотив» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Георгий Иванов (5-я минута), Иван Чехович (42) и Никита Черепанов (55). У проигравших отличился Михаил Гуляев (54).
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Локомотива». Следующий матч серии пройдет 24 марта в Омске.
В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.
В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.
19 марта «Авангард» после разгрома со счетом 0:7 во втором матче серии отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца, и.о. главного тренера стал Сергей Звягин.
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